



Землетрясение в Турции разрушило древнюю крепость Газиантеп



Историческая крепость в Газиантепе, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была разрушена в результате сильного землетрясения в юго-восточной части Турции, сообщают турецкие СМИ.

Историческая крепость Газиантепа в Турции получила повреждения в результате сегодняшнего землетрясения. Крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.#Турция #Türkiye #deprem pic.twitter.com/aGafidtpPA — egazet (@egazet_) February 6, 2023

Некоторые бастионы на востоке, юге и юго-востоке от исторического замка были разрушены землетрясением, а вокруг разбросаны обломки.Подпорная стена рядом с крепостью также рухнула. Также частично обрушились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке, расположенной в непосредственной близости от крепости.Крепость Газиантеп расположена на южном берегу реки Алебен, на холме высотой 25-30 метров. Точной информации о времени постройки или архитекторе нет. Однако история кургана, на котором стоит замок, насчитывает 6000 лет. Кроме того, цитадель и ее окрестности были известны как небольшой город под названием Фиван во 2-м и 3-м веках. Археологические раскопки показывают, что крепость первоначально использовалась римлянами как сторожевая башня и со временем была расширена. Свой нынешний вид замок приобрел в 6 веке во времена византийского императора Юстиниана.