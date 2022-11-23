



Землетрясение в Турции: пострадали десятки человек

Появилась информация о пострадавших в результате мощного землетрясения магнитудой 6.0, которое произошло вблизи Стамбула.



По информации Arab News, пострадали не менее 35 человек.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что один человек серьезно пострадал, прыгнув с балкона в панике. По словам министра, было зафиксировано 70 афтершоков.



