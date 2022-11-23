Новости » Происшествия
Землетрясение в Турции: пострадали десятки человек
23.11.2022 16:02 Ольга Белозерова

Землетрясение в Турции: пострадали десятки человек

Появилась информация о пострадавших в результате мощного землетрясения магнитудой 6.0, которое произошло вблизи Стамбула. 

По информации Arab News, пострадали не менее 35 человек. 

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что один человек серьезно пострадал, прыгнув с балкона в панике. По словам министра, было зафиксировано 70 афтершоков.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы