



Землетрясение в Турции: поднялся уровень моря

В Турции на фоне нескольких мощных землетрясений поднялся уровень моря в Искендеруне.



Из-за этого были затоплены дороги, в связи с чем жителей и рабочих эвакуировали.



Между тем, днем, 8 февраля, также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 37 км от города Газиантеп.





По последним данным, озвученным президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, в результате стихийного бедствия в стране погибли 8574 человек, ранения получили 49133. Кроме того, обрушились 6444 зданий.



Напомним, что накануне геологи сообщили о том, что сейсмическая активность в Турции привела к геологическому сдвигу, из-за которого литосферные плиты сдвинулись на три метра.