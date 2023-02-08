Новости » Происшествия
Землетрясение в Турции: поднялся уровень моря
08.02.2023 13:20 Алина Груднева

Землетрясение в Турции: поднялся уровень моря

В Турции на фоне нескольких мощных землетрясений поднялся уровень моря в Искендеруне.

Из-за этого были затоплены дороги, в связи с чем жителей и рабочих эвакуировали.

Между тем, днем, 8 февраля, также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 37 км от города Газиантеп.


По последним данным, озвученным президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, в результате стихийного бедствия в стране погибли 8574 человек, ранения получили 49133. Кроме того, обрушились 6444 зданий.

Напомним, что накануне геологи сообщили о том, что сейсмическая активность в Турции привела к геологическому сдвигу, из-за которого литосферные плиты сдвинулись на три метра.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы