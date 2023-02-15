



Землетрясение в Турции: почему не рухнул город Эрзин

Смерть и разрушение окружают Эрзин. Но этот крошечный город в южной провинции Турции Хатай является оазисом безопасности и порядка, в то время как жизнь во всем регионе была нарушена землетрясением на прошлой неделе, сообщает NBC News



Жители и официальные лица говорят, что в Эрзине никто не погиб и не было разрушено ни одно здание во время сильного землетрясения, и они доверяют давней решимости городских властей не допустить строительства, нарушающего законы страны .



Эмре Тибикоглу, проработавший в муниципалитете шесть лет, сказал, что, по его мнению, после землетрясения в Эрзин приехали 20 000 человек, что примерно на 50% больше населения города.



"Мы знаем, что находимся в зоне землетрясения", — сказал он, сославшись на настойчивость нынешнего и предыдущих мэров не допускать возведения зданий, которые не соответствуют строительным нормам.



Тибикоглу сказал, что всякий раз, когда чиновники узнают о незаконно построенных зданиях, они сносят их.



"Некоторые местные жители были действительно взбешены этим", — сказал он о жителях, живущих в этих домах. Но он сказал, что мэр твердо придерживался своего решения, зная, что однажды может произойти сильное землетрясение.



Тибикоглу сказал, что не знает, почему другие муниципалитеты не сделали того же, но подозревает, что между местными политиками и подрядчиками могли быть связи, и сказал, что более строгие правительственные постановления могли ограничить такую ​​масштабную трагедию.



Инженеры в Турции годами высказывали опасения по поводу плохо построенных зданий, учитывая уязвимость страны к сильным землетрясениям. Обеспокоенность только возросла после того, как закон 2018 года предоставил амнистию зданиям незаконной постройки, позволяя владельцам использовать их, заплатив государству штраф.



Правительство пообещало провести тщательное расследование и приказало задержать более 100 человек из-за обрушившихся зданий, хотя оппозиционные группы обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он не смог обеспечить надлежащее соблюдение правил, в то время как гнев по этому поводу растет.