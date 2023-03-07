



Землетрясение в Турции: ООН оценила ущерб в более чем 100 млрд долларов

Ущерб от катастрофического землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию в прошлом месяце, оценивается более чем в 100 миллиардов долларов только для Турции. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Организация Объединенных Наций, сообщает NDTV.



“Уже ясно, что один только ущерб составит более 100 миллиардов долларов”, — заявила журналистам Луиза Винтон из Программы развития ООН (ПРООН) по видеосвязи из Газиантепа в Турции, добавив, что затраты на восстановление “будут сверх этого".



Землетрясение силой 7,8 балла, произошедшее 6 февраля, и его повторные толчки унесли жизни более 45 000 человек в Турции и 5 000 человек в соседней Сирии.



На прошлой неделе Всемирный банк подсчитал, что разрушительное землетрясение, которое сровняло с землей целые города, нанесло Турции ущерб на сумму более 34 миллиардов долларов.



Но Винтон сказала, что турецкое правительство при поддержке ПРООН, Всемирного банка и Европейского союза подсчитало гораздо больший ущерб.



Хотя это и предварительно, “из расчетов, проведенных на сегодняшний день, ясно, что сумма ущерба, представленная правительством и поддержанная тремя международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов”, — сказала она.



По ее словам, после завершения эта оценка станет основой для конференции доноров по восстановлению и реконструкции в Брюсселе на следующей неделе.



По ее словам, затраты на восстановление, включая усилия по созданию улучшенной и более экологически устойчивой инфраструктуры, “очевидно превысят эту сумму”.



