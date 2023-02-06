



Землетрясение в Турции: несколько стран уже объявили об отправке помощи

После сильнейшего за столетие землетрясения, произошедшего этой ночью, Азербайджан и Пакистан объявили об отправке в Турцию команд спасателей.



Польская поисково-спасательная команда уже сегодня вылетит в Турцию.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс мобилизует поддержку для Турции.



По предварительным данным в Турции погибло не меньше 300 человек и больше двух тысяч были ранены. Идет работа по разбору завалов и число жертв растет с каждым часом.



