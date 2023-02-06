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Землетрясение в Турции: несколько стран уже объявили об отправке помощи
06.02.2023 12:06 Евгения Маркова

Землетрясение в Турции: несколько стран уже объявили об отправке помощи

После сильнейшего за столетие землетрясения, произошедшего этой ночью, Азербайджан и Пакистан объявили об отправке в Турцию команд спасателей.

Польская поисково-спасательная команда уже сегодня вылетит в Турцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс мобилизует поддержку для Турции.

По предварительным данным в Турции погибло не меньше 300 человек и больше двух тысяч были ранены. Идет работа по разбору завалов и число жертв растет с каждым часом.

 

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