



Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 28 тысяч человек

Прошла почти неделя с тех пор, как произошло землетрясение, обрушившееся на Турцию и Сирию, и число погибших в результате сильного толчка в воскресенье утром перешагнуло отметку в 28 тысяч человек, из них 24 617 человек погибли в Турции. В то же время продолжаются работы по разбору завалов разрушенных и поиску выживших.



Даже почти через 150 часов после трагедии турецкие спасательные силы, а также команды со всего мира, которые присоединились к ним в спасательных работах, не теряют надежды и верят, что они могут помочь и спасти больше пострадавших людей, оказавшихся под обломками. Полевой госпиталь, созданный ЦАХАЛом в городе Газиантеп, продолжит работу в ближайшие дни, а возможно, и позже, так как продолжает оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.



В то же время власти Турции приступили к оценке экономических последствий обрушившегося на страну землетрясения помимо тяжелой человеческой катастрофы, приведшей к гибели десятков тысяч жителей страны. Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что восстановление разрушенных зданий начнется в ближайшие недели.



В окружении президента начали готовиться к "бою" на следующий день после катастрофы. Власти Турции фактически начали искать козла отпущения, на которого можно было бы свалить вину за обрушение зданий. В районе Адана, центральном транспортном узле, пострадавшем от землетрясения, они приказали арестовать 62 человека, подозреваемых в халатности, приведшей к обрушению зданий. Еще 33 человека были арестованы в городе Диярбакыр.



Напомним, что президент Турции пришел к власти после критики действий своего предшественника после землетрясения 1999 года, унесшего жизни 17 тысяч человек. После более чем 20 лет пребывания у власти Эрдоган надеется свергнуть своих политических оппонентов и проложить себе путь к повторной победе на выборах через три месяца, но не исключено, что именно разрушительное землетрясение погубит его.



