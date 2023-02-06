



Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превышает 1200 человек

По данным властей, общее число погибших в результате ночного землетрясения силой 7,8 балла в Турции и Сирии официально превысило 1200 человек.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что в Турции было убито 912 человек, 5383 человека получили ранения. Он сказал, что власти не могут предсказать, насколько высоки могут быть потери, поскольку поисково-спасательные операции продолжаются, сообщает Reuters.



Эрдоган сообщил, что 45 стран уже предложили помощь.



Государственное информационное агентство Сирии сообщило о более чем 320 погибших в стране и более 1000 раненых. Спасательная служба «Белых касок» также сообщила, что 147 человек погибли и более 340 получили ранения в Сирии в районах ее деятельности, что вряд ли входит в официальные государственные данные.



Считается, что сотни людей все еще находятся под завалами. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Газиантеп в Турции, и оно ощущалось даже на Кипре.

