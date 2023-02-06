



Землетрясение в Турции: ЦАХАЛ готов оказать помощь

Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь в понедельник утром после разрушительного ночного землетрясения, в результате которого погибли сотни человек.



Через несколько часов после землетрясения министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил ЦАХАЛу и Министерству обороны подготовиться к оказанию гуманитарной помощи.



"Наши силы безопасности готовы оказать любую помощь, которая потребуется. У оборонного ведомства есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации и спасения жизней", — сказал Галлант.



Президент Израиля Исаак Герцог выразил соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения.



Министр иностранных дел Эли Коэн также выступил с заявлением в понедельник утром, в котором выразил свои соболезнования.



В результате землетрясения силой 7,8 балла на юге Турции и севере Сирии погибли по меньшей мере 600 человек, тысячи людей получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, и до сих пор неизвестно, сколько еще людей остаются в ловушках под разрушенными зданиями.

