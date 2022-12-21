



Землетрясение в северной Калифорнии: жертвы и разрушения

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на крайнем северном побережье Калифорнии перед рассветом во вторник, разрушив дома и дороги, разорвав инженерные коммуникации и оставив тысячи жителей без водопровода и электричества.



По данным офиса шерифа округа Гумбольдт, по меньшей мере 12 человек были ранены, а двое скончались в результате недоступности экстренной медицинской помощи во время или сразу после землетрясения.



Подземный толчок, который произошел в 2:30 утра по тихоокеанскому стандартному времени и за которым последовало около 80 афтершоков, был сосредоточен в 215 милях (350 км) к северу от Сан-Франциско на побережье округа Гумбольдт, преимущественно сельской местности.



Землетрясение во вторник вызвало пожар в одном здании, разорвав газопровод, и привело к обрушению как минимум двух других зданий, заявили власти. По словам сотрудников пожарной службы, пожар был быстро потушен, и пожарные спасли жителя, который застрял в доме.



Около двух десятков домов были настолько сильно повреждены, что были признаны непригодными для проживания. Большинство из них находятся в городе Рио-Делл, наиболее пострадавшем от землетрясения.



Водоснабжение и электричество во всем городе было отключено, и мэр Кайл Нопп сказал, что он ожидает, что от 100 до 150 жителей, вероятно, в конечном итоге будут эвакуированы после того, как жилищные инспекторы оценят все структурные повреждения.



По словам шерифа округа Гумбольдт Уильяма Хонсала, жертвами землетрясения стали двое пожилых людей - 72 и 83 лет, которые нуждались в экстренной медицинской помощи, но спасательные команды не смогли до них добраться.



Большинство из 12 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, получили относительно легкие травмы, в основном вызванные упавшими предметами. По словам официальных лиц, два из наиболее серьезных случаев - это травма головы и перелом бедра.



Полиция перекрыла мост через реку Угорь недалеко от Ферндейла, после того, как в пролете были обнаружены четыре большие трещины. Калифорнийский дорожный патруль также заявил, что существует риск соскальзывания основания проезжей части.



Власти сообщили, что по крайней мере четыре дороги округа Гумбольдт были закрыты из-за повреждений, причиненных землетрясением.