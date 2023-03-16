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Землетрясение в Новой Зеландии: объявлено предупреждение о цунами
16.03.2023 10:37 Ирина Демьянова

Землетрясение в Новой Зеландии: объявлено предупреждение о цунами

После мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в четверг в районе островов Кермадек в Новой Зеландии, Американская система выпустила предупреждение о цунами, пишет Оutlookindia.

По данным Геологической службы США, неглубокое землетрясение произошло на глубине 10 км.

Тем не менее, Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что угрозы цунами для Новой Зеландии после землетрясения нет.

Новая Зеландия подвержена землетрясениям, так как расположена на границе двух крупнейших тектонических плит мира — Тихоокеанской и Австралийской плит. Она также находится на краю зоны интенсивной сейсмической активности, известной как Огненное кольцо. Ежегодно Новую Зеландию сотрясают тысячи землетрясений.
 

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