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Землетрясение в Марокко: не все израильтяне вышли на связь
09.09.2023 18:18 Алина Груднева

Землетрясение в Марокко: не все израильтяне вышли на связь

Большинство из 402 израильтян, которые находятся в пострадавшем от землетрясения Марокко, вышли на связь.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

По последним данным, на связь не вышли 17 израильских туристов. Не исключено, что речь идет о тех, кто соблюдает Шаббат.

Израильские страховые компании уже готовятся к проведению эвакуации граждан из Марокко.  В ближайшее время в страну вылетит спасательная команда Службы тыла, а также делегация медиков.

Напомним, по последним данным, из-за землетрясения погибли как минимум 1037 человек, а число раненых за  1204. Поисково-спасательная операция продолжается.

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