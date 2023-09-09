



Землетрясение в Марокко: не все израильтяне вышли на связь

Большинство из 402 израильтян, которые находятся в пострадавшем от землетрясения Марокко, вышли на связь.



Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.



По последним данным, на связь не вышли 17 израильских туристов. Не исключено, что речь идет о тех, кто соблюдает Шаббат.



Израильские страховые компании уже готовятся к проведению эвакуации граждан из Марокко. В ближайшее время в страну вылетит спасательная команда Службы тыла, а также делегация медиков.



Напомним, по последним данным, из-за землетрясения погибли как минимум 1037 человек, а число раненых за 1204. Поисково-спасательная операция продолжается.