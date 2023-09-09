



Землетрясение в Марокко: Количество погибших превысило 1000 человек

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни уже более 1000 человек. Более 1200 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.



Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в горах Высокого Атласа в Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Al-Arabiya, погибли 1037 человек. Еще 1204 человека получили ранения, среди них 721 – в тяжелом состоянии.



Ожидается, что количество жертв будет расти, поскольку спасательная операция продолжается. По словам чиновников, большинство людей погибли в труднодоступных горных районах.



Геологическая служба США отмечает, что это самое смертоносное землетрясение в Марокко с 1960 года, когда погибли более 12 тысяч человек. Также сообщается, что это был самый мощный подземный толчок за последние 120 лет.