



Землетрясение в Марокко: число жертв возросло вдвое

В Марокко резко возросло число погибших в результате разрушительного землетрясения.



Информацию об этом подтвердили в Министерстве внутренних дел страны.



По последним данным, в результате землетрясения погибли около 632 человек.



Как минимум 329 человек получили ранения. Под завалами разрушенных зданий по-прежнему могут остаться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.



Напомним, Марокко всколыхнуло землетрясение магнитудой 7, после которого был зафиксирован афтершок в 4,9. Разрушены здания, в том числе, в исторической части Марракеша, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.