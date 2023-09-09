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Землетрясение в Марокко: число жертв возросло вдвое
09.09.2023 09:58 Алина Груднева

Землетрясение в Марокко: число жертв возросло вдвое

В Марокко резко возросло число погибших в результате разрушительного землетрясения.

Информацию об этом подтвердили в Министерстве внутренних дел страны.

По последним данным, в результате землетрясения погибли около 632 человек.

Как минимум 329 человек получили ранения. Под завалами разрушенных зданий по-прежнему могут остаться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, Марокко всколыхнуло землетрясение магнитудой 7, после которого был зафиксирован афтершок в 4,9. Разрушены здания, в том числе, в исторической части Марракеша, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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