



Землетрясение в Китае: пропавший без вести найден спустя 17 дней

В Китае был спасен мужчина, который считался пропавшим без вести после землетрясения и 17 дней провел в горах.



Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 5 сентября в провинции Сычуань. Тогда Ган Ю и его коллега Луо Йонг остались на гидроэлектростанции Вандун, чтобы помочь раненым коллегам и предотвратить наводнение, спустив воду из плотины.



Затем эти двое попытались уйти, пройдя около 20 километров по горам вокруг предприятия, сообщает ВВС.



Спасатели обыскивали местность в поисках выживших, и двое мужчин пытались подать знаки, что они живы. В конце концов Луо Йонг пошел искать помощи. Его нашли 8 сентября, он рассказал спасателям о том, что в горах остался его коллега.



Когда спасатели прибыли на место, где Йонг оставил Гана Ю, мужчины уже не было. Спасатели обнаружили только брошенную одежду и предположили, что он, возможно, умер от переохлаждения.



Позже к поискам присоединился фермер, знающий местность. Он услышал крики Гана Ю и вызвал спасателей, которые доставили мужчину в больницу с переломами.

