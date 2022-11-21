



Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 150 человек

В Индонезии возросло количество жертв недавнего землетрясения.



Губернатор Западной Явы Ридван Камил заявил, что число подтвержденных погибших возросло до 162 человек. Еще сотни человек пострадали, сообщает Times of Israel.



"Большинство из погибших были детьми", - заявил он.



По словам губернатора, многие из них были учащимися государственных школ, которые закончили свои обычные занятия и брали дополнительные уроки



Власти собирают данные о пострадавших. По последним данным, более 13 000 человек, чьи дома были сильно повреждены, были доставлены в центры эвакуации.



