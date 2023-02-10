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Землетрясение в Гондурасе магнитудой 5,5 балла: обошлось без жертв
10.02.2023 01:30 Евгения Маркова

Землетрясение в Гондурасе магнитудой 5,5 балла: обошлось без жертв

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано у побережья Гондураса, недалеко от популярного туристического места острова Роатан, в среду утром. Начальник местной пожарной охраны заявил, что первоначальных сообщений о повреждениях не поступало.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 км в 55 км к северо-востоку от острова, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Начальник пожарной охраны острова Уилмер Герреро сообщил, что информации о пострадавших и повреждениях не поступало, хотя землетрясение ощущалось сильно и вызвало панику на острове.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) не объявляло предупреждения о цунами сразу после землетрясения.
 

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