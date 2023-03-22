



Землетрясение в Афганистане и Пакистане: известно о первых жертвах

В Афганистане на границе с Пакистаном произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, толчки ощущались только в Индии. По предварительным данным, погибли 12 человек, сообщает BBC .



Мощное землетрясение произошло в горном районе на северо-востоке Афганистана. Землетрясение задело и соседний Пакистан. Толчки ощущались даже в Индии.



Уже известно о жертвах этого стихийного бедствия. По первым данным, от землетрясения и его последствий погибли 12 человек. Девять из них - в Пакистане, в долине Хайбер-Пахтунхва.



Еще три человека погибли в Афганистане, в провинции Лагман. Среди них один ребенок.



Количество жертв могло быть больше, но многие вышли из своих домов, празднуя Навруз.



В результате землетрясения пострадали телефонные линии в обеих странах.



В Пакистане, в наиболее пострадавшем районе Сват, оползнями заблокировало шоссе.



