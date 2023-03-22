Землетрясение в Афганистане и Пакистане: известно о первых жертвах
В Афганистане на границе с Пакистаном произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, толчки ощущались только в Индии. По предварительным данным, погибли 12 человек, сообщает BBC .
Мощное землетрясение произошло в горном районе на северо-востоке Афганистана. Землетрясение задело и соседний Пакистан. Толчки ощущались даже в Индии.
Уже известно о жертвах этого стихийного бедствия. По первым данным, от землетрясения и его последствий погибли 12 человек. Девять из них - в Пакистане, в долине Хайбер-Пахтунхва.
Еще три человека погибли в Афганистане, в провинции Лагман. Среди них один ребенок.
Количество жертв могло быть больше, но многие вышли из своих домов, празднуя Навруз.
В результате землетрясения пострадали телефонные линии в обеих странах.
В Пакистане, в наиболее пострадавшем районе Сват, оползнями заблокировало шоссе.