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Землетрясение в Афганистане и Пакистане: известно о первых жертвах
22.03.2023 08:43 Ирина Демьянова

Землетрясение в Афганистане и Пакистане: известно о первых жертвах

В Афганистане на границе с Пакистаном произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, толчки ощущались только в Индии. По предварительным данным, погибли 12 человек, сообщает BBC .

Мощное землетрясение произошло в горном районе на северо-востоке Афганистана. Землетрясение задело и соседний Пакистан. Толчки ощущались даже в Индии.

Уже известно о жертвах этого стихийного бедствия. По первым данным, от землетрясения и его последствий погибли 12 человек. Девять из них - в Пакистане, в долине Хайбер-Пахтунхва.

Еще три человека погибли в Афганистане, в провинции Лагман. Среди них один ребенок.

Количество жертв могло быть больше, но многие вышли из своих домов, празднуя Навруз.

В результате землетрясения пострадали телефонные линии в обеих странах.

В Пакистане, в наиболее пострадавшем районе Сват, оползнями заблокировало шоссе.

 

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