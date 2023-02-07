



Землетрясение: пять самых опасных мест в Израиле



Мощное землетрясение, произошедшее в последние сутки в Турции и Сирии и приведшее к гибели тысяч людей, ощущалось и в Израиле и вызвало беспокойство у многих жителей.



Причина, по которой это геологическое природное явление иногда ощущается в Израиле, заключается в том, что Израиль расположен над Сирийско-Африканским разломом - местом, подверженным землетрясениям.



Вот пять мест, наиболее подверженных землетрясениям в Израиле:



1. Эйлат



22 ноября 1995 года в районе Эйлатского залива произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате в городе Эйлат на дорогах появились трещины, здания получили легкие повреждения, а гостиница "Гани Шуламит" вышла из строя и была определена как опасное здание. В Израиле 15 человек получили незначительные травмы или шок.



2. Иерусалим



11 июля 1927 года произошло землетрясение, которое ощущалось, в том числе, и в Иерусалиме с магнитудой 6,2. В результате погибли 285 человек, 940 человек получили ранения. Кроме того, около 300 домов и зданий обрушились или были повреждены до такой степени, что стали непригодными для проживания, среди прочих мечеть Аль-Акса, Еврейский университет на горе Скопус и синагога "Ха-Хорва".



3. Иерихон



Город Иерихон также пострадал от землетрясения, которое ощущалось в июле 1927 года. Отель "Зимний дворец" обрушился через несколько месяцев после постройки и стал причиной гибели трех индийских принцесс, которые останавливались в нем. Также был поврежден мост Алленби, расположенный в 5 км от города. Из-за обширных разрушений в этом районе разрушительное землетрясение получило название "Иерихонское землетрясение".



4. Цфат



1 января 1837 года в районе Галилеи произошло землетрясение магнитудой 6,5-7. От 1 700 до 1 800 жителей Цфата погибли в результате землетрясения, разрушившего город. В результате многие евреи решили покинуть Цфат и переехать в Иерусалим.



5. Тверия



Город Тверия также пострадал от землетрясения, которое ощущалось в Израиле в январе 1837 года. В результате землетрясения, разрушившего город, погибло около 600 человек. Кроме того, разрушения были усилены серией волн цунами, которые поднялись из Галилейского моря и причинили сильный ущерб Тверии.