



Землетрясение на Кипре: зафиксирована серия небольших цунами

После двух разрушительных землетрясения в Турции и Сирии, на Кипре зафиксирован подземный толчок силой 4,6 балла по шкале Рихтера. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, афтершок, эпицентр которого находился в 75 км к юго-востоку от Фамагусты, произошел в 11:23 по местному времени.



Департамент геологической разведки восточного Средиземноморья сообщил, что новое землетрясение последовало за серией небольших цунами у побережья Фамагусты, вызванных сильным землетрясением в Турции и Сирии. Христодулос Хаджигеоргиу, руководитель отдела геологических изысканий, сказал, что последствия цунами могли быть катастрофическими, если бы был спровоцирован подводный оползень.



Выступая на кипрском телеканале CYBC, Хаджигеоргиу сказал, что отдел геологической разведки внимательно следит за ситуацией. Он сказал, что первое землетрясение произошло в районе турецко-сирийской границы в Газиантепе в 3:17 утра, за ним последовало второе землетрясение в 3:28 утра. Зафиксировано шесть афтершоков силой более 5 баллов по шкале Рихтера.



Разрушительное землетрясение в понедельник произошло через несколько часов после землетрясения силой 3,6 балла, которое произошло на Кипре в воскресенье. Эпицентр землетрясения находился в 25 км к северо-востоку от побережья Паралимни.



На Северном Кипре был создан кризисный центр с целью оказания помощи властям материковой Турции.

