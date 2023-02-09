



Землетрясение магнитудой 5,5 в индонезийском Папуа: четверо погибших

По меньшей мере четыре человека погибли и несколько зданий были повреждены в результате землетрясения силой 5,5 балла, произошедшего в четверг в самом восточном регионе Индонезии Папуа, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны.



По данным геофизического агентства Индонезии (BMKG), эпицентр землетрясения находился в одном километре от Джаяпуры, столицы провинции Папуа, на глубине 10 км.



Четыре жертвы находились в кафе, когда землетрясение привело к обрушению здания, говорится в заявлении главы агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Джаяпуры Асепа Халида. Он добавил, что землетрясение ощущалось в течение двух-трех секунд, что вызвало панику среди жителей.



Неподтвержденные кадры в социальных сетях показали, что здание в гавани рухнуло в море, а торговый центр и больница в городе получили небольшие повреждения.



По данным сейсмологов, землетрясение в четверг в Папуа было одним из более чем тысячи, зарегистрированных в этом районе с января этого года.



"Со 2 января 2023 года вокруг Джаяпуры произошло 1079 землетрясений, около 132 из которых ощутили на себе его жители", — заявил глава BMKG Двикорита Карнавати.

