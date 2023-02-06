



Зеленский выразил соболезнования Эрдогану и предложил помощь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за землетрясения, которые привели к жертвам.



"Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил глава государства.



Зеленский добавил, что Украина готова помочь Турции побороть последствия стихии.



"Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - подчеркнул президент.



Напомним, Турцию всколыхнула серия землетрясений, в результате чего разрушены много домов, сообщается о сотнях жертв и пострадавших.

Подземные толчки нанесли ущерб также в Ливии и Сирии.