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Зеленский выразил соболезнования Эрдогану и предложил помощь
06.02.2023 09:35 Раиса Вовк

Зеленский выразил соболезнования Эрдогану и предложил помощь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за землетрясения, которые привели к жертвам. 

"Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина готова помочь Турции побороть последствия стихии.

"Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - подчеркнул президент.

Напомним, Турцию всколыхнула серия землетрясений, в результате чего разрушены много домов, сообщается о сотнях жертв и пострадавших.
Подземные толчки нанесли ущерб также в Ливии и Сирии. 

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