



Зеленский: Россияне ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами

Российские оккупанты, по предварительной информации, сегодня, 31 июля, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленского.



"Продолжается спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет. Предварительно две баллистические ракеты", - рассказал президент.



По его словам, полностью уничтожены пять этажей жилого дома - с четвертого по девятый. Работы сложные, поскольку в уничтоженном подъезде падали части конструкции.



Глава государства напомнил, что российские террористы атаковали университет и административное здание. Пока известно о пяти погибших, среди которых ребенок и его мама.



При этом, как уточнил Зеленский, в спасательных работах задействовали 350 человек.



Тем временем глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по последним данным, число погибших выросло до шести, пострадавших в настоящее время – 75, среди которых шестеро детей.



Во вторник, 1 августа, в Кривом Роге объявлен траур.





Напомним, российские оккупанты в понедельник, 31 июля, атаковали Кривой Рог. Они ударили по жилой многоэтажке в результате чего более 60 человек получили ранения.

