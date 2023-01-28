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Зеленский: Разделяем боль из-за терактов в Иерусалиме
28.01.2023 18:47 Mignews

Зеленский: Разделяем боль из-за терактов в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Израиле и гибель гражданки Украины в Иерусалиме, заверив, что Украина разделяет боль израильского народа и считает, что террору не должно быть места в современном мире.

"Разделяем боль народа из-за терактов в Иерусалиме", – написал глава украинского государства в своем Twitter.

Владимир Зеленский отметил, что среди жертв – украинка, и выразил искренние соболезнования родным погибших.

"Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", – добавил глава украинского государства.
 


Как известно, вечером в пятницу, 27 января, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина открыл стрельбу по группе людей, в результате чего семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.

А уже в субботу, 28 января, стало известно, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.

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