



Зеленский: Разделяем боль из-за терактов в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Израиле и гибель гражданки Украины в Иерусалиме, заверив, что Украина разделяет боль израильского народа и считает, что террору не должно быть места в современном мире.



"Разделяем боль народа из-за терактов в Иерусалиме", – написал глава украинского государства в своем Twitter.



Владимир Зеленский отметил, что среди жертв – украинка, и выразил искренние соболезнования родным погибших.



"Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", – добавил глава украинского государства.



Поділяємо біль народу 🇮🇱 через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в 🇮🇱, ні в 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023



Как известно, вечером в пятницу, 27 января, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина

открыл стрельбу

по группе людей, в результате чего семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.



А уже в субботу, 28 января, стало

известно

, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.