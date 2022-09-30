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Здание Еврокомиссии эвакуировали из-за подозрительного белого порошка
30.09.2022 19:21 Ольга Белозерова

Здание Еврокомиссии эвакуировали из-за подозрительного белого порошка

Присутствующих на 13-м этаже здания Еврокомиссии в Брюсселе пришлось эвакуировать из-за конверта, в котором оказался подозрительный порошок белого цвета.

Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Сегодня утром пожарная служба получила сообщение об инциденте в здании Еврокомиссии. Изначально считалось, что произошел пожар, но в пожарной службе заявили, что по адресу Еврокомиссии прислали "конверт, который содержал подозрительный белый порошок". 

С порошком контактировал всего один человек, у которого не выявили никаких медицинских симптомов. 

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