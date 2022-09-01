



Заявление "Лукойла" о гибели вице-президента компании

"ЛУКойл" выпустил официальное заявление в связи с гибелью вице-президента компании Равиля Маганова.

Ранее в СМИ сообщили, что он выпал из окна шестого этажа больницы.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКойл" Равиль Маганов", - сказано в заявлении.

По данным компании, вице-президент внес неоценимый вклад не только в ее развитие, но и всей российской нефтегазовой отрасли.