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Заявление "Лукойла" о гибели вице-президента компании
01.09.2022 13:02 Алина Груднева

Заявление "Лукойла" о гибели вице-президента компании

"ЛУКойл" выпустил официальное заявление в связи с гибелью вице-президента компании Равиля Маганова.

 
Ранее в СМИ сообщили, что он выпал из окна шестого этажа больницы.
 
"С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКойл" Равиль Маганов", - сказано в заявлении.
 
По данным компании, вице-президент внес неоценимый вклад не только в ее развитие, но и всей российской нефтегазовой отрасли.

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