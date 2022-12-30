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Завершено расследование гибели танкиста во время учений на Голанах
30.12.2022 14:58 Алина Груднева

Завершено расследование гибели танкиста во время учений на Голанах

Армия обороны Израиля представила результаты расследования обстоятельств гибели сержанта Эйтана Фихмана, упавшего в обморок и умершего во время танковых учений.

Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

Согласно отчету, он упал в пространство между двумя частями башни танка. Сержант получил травмы, несовместимые с жизнью. Установить, по какой причине это случилось, не удалось. 

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави приказал следователям изучить потенциально опасные места в танках, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

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