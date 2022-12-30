



Завершено расследование гибели танкиста во время учений на Голанах

Армия обороны Израиля представила результаты расследования обстоятельств гибели сержанта Эйтана Фихмана, упавшего в обморок и умершего во время танковых учений.



Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.



Согласно отчету, он упал в пространство между двумя частями башни танка. Сержант получил травмы, несовместимые с жизнью. Установить, по какой причине это случилось, не удалось.



Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави приказал следователям изучить потенциально опасные места в танках, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.