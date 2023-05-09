



Заведующего отделением больницы “Зив” полиция не допустила к дежурству

Заведующий отделением медицинского центра “Зив” был задержан сотрудниками полиции, которые отказались допустить его к дежурству.



Управляющий попросил пройти через один из полицейских контрольно-пропускных пунктов и добраться до больницы, но находившиеся там полицейские отказались пропустить его, вопреки ранее достигнутым договоренностям с израильской полицией, и без всякой причины надели на него наручники.



Директор медицинского центра профессор Салман Зарка направил письмо комиссару полиции с требованием начать расследование по этому поводу и убедиться, что все сотрудники медицинского центра могут беспрепятственно попасть в больницу.



“Не может быть, чтобы выполнение полицейской миссии происходило за счет моей ответственности перед пациентами и оказания помощи всем, кто в ней нуждается”, – написал профессор.