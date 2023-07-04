



Заведующая детсадом в Кирьят-Малахи созналась в жестоком обращении с детьми

Во вторник, 4 июля, суд в Беэр-Шеве вынес обвинительный приговор заведующей детского сада в Кирьят-Малахи в жестоком обращении с детьми.



Ее обвиняют в более чем 50 случаях жестокого обращения с детьми период с 2021 по 2022 год.



По версии следствия, женщина кричала на детей, толкала и даже избивала малышей. Более того, по ее указаниям дети оставались без присмотра



В рамках сделки о признании вины, которые пока что не включают соглашения о наказании, она призналась в правонарушениях.