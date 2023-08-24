



Завалило камнями всю семью. Подробности трагедии в Эйн-Геди

Женщина оказала первую помощь детям одной из пострадавших семей. Она рассказывает: "Семья пришла в поход на реку. Сошла масса камней - в тот момент, когда они шли по тропинке. Вся семья получила травмы. Я была там, когда вывели отца и трех дочерей, которые могли идти. У них тоже были царапины все в крови. Сначала было хуже всего, потому что они не могли найти мать и старшую дочь. И сына тоже. Время неопределенности было самым страшным".



По его словам, неопределенность длилась около получаса. "Потом принесли мать и старшую дочь. Обе были в состоянии легкой или средней степени тяжести, и они говорили с отцом. Они сказали ему, чтобы он был сильным. Отец смог с ними поговорить. Они видели напряжение команды и уже понимали, что произошло. Я видел, как они принесли ребенка, отец был абсолютно раздавлен. Но когда девочки начали кричать, отец их утешил".



Туристка говорит: "Это - очень хорошая семья. Как только девочки поняли, что произошло ужасное, они упали на землю и начали кричать. Отец встал, обнял дочерей и сказал: Мы будем сильными для вашей мамы и сестры".