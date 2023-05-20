



Затопленная Италия: на севере страны уже 14 погибших, ливень не утихает

Число людей, погибших из-за наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу возросло до 14 человек.



Власти в городе Равенна решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким.



Около половины из 15 тысяч эвакуированных жителей региона вынуждены были провести прошлую ночь в отелях или поспешно обустроенных под ночлег спортивных залах.



Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые снабжают людей горячей едой.



Там, где вода немного спала, люди начинают наводить порядок в домах, хотя многие жители до сих пор не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.



В самой Равенне не прекращается ливень, и мэр Массимо Изола сообщил о катастрофической ситуации в поселках, расположенных на холмах, окружающих город. Там существует большая опасность оползней, а спасателям крайне тяжело добраться до этих районов.



Тем не менее, работы продолжаются и спасатели пытаются эвакуировать людей, отрезанных наводнением.



Из-за ливней за 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков, ущерб оценивается в миллиарды евро.



Из-за наводнения пришлось также отменить этап гонки "Формулы-1" в Имоле.



В пятницу организаторы "Формулы-1" заявили, что жертвуют миллион евро на восстановительные работы в пострадавших регионах. Ранее с таким же обещанием выступила команда "Феррари".



По данным организации Legambiente, занимающейся вопросами окружающей среды, в зонах с повышенным риском наводнений проживает около 7 миллионов итальянцев.



Еще в 2014 году тогдашний премьер Маттео Ренци создал оперативную группу Italia Sicura (Безопасная Италия), которая должна была предотвращать наводнения и оползни.



Но уже в 2018 году правительство Джузеппе Конте эту группу распустило и создало свой проект, но его так и не реализовало.

