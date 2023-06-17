



Затонувшее судно с мигрантами у берегов Греции: без вести пропали 500 человек

Агентство ООН по делам беженцев считает пропавшими без вести около 500 человек после того, как у берегов Греции затонула лодка с мигрантами. Еще 78 человек официально признали погибшими, пишет BBC.



Рыбацкое судно перевозило около 750 человек. Из них удалось спасти 106 человек, двое из которых потом рассказали, что переполненное судно шаталось из стороны в сторону.



Греческая газета Kathimerini процитировала источник, который сообщил, что члены береговой охраны привязали веревку к лодке, чтобы ее экипаж мог проверить тех, кто был на борту, а затем отвязали ее. Это произошло за три часа до трагедии.



Представитель правительства Греции Илиас Сиакантарис подтвердил, что береговая охрана “использовала веревку, чтобы подойти и проверить, нужна ли им [мигрантам] помощь”. В то же время он подчеркнул: “Не было швартовной веревки”, то есть не было попыток буксировать лодку или привязать ее на длительное время.



Мигранты якобы отказались от помощи и направились в Италию. Между тем одна активистка-беженка подняла вопрос, могла ли та веревка стать причиной опрокидывания лодки.

