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Застрелен из мести: появились новые подробности убийства в Хайфе
22.12.2022 19:25 Алина Груднева

Застрелен из мести: появились новые подробности убийства в Хайфе

Мужчину могли застрелить возле ресторана в Хайфе из мести за убийство жителя Нацерета и его двухлетнего сына, совершенного во вторник.

По данным "Кан", такую версию сегодняшнего происшествия рассматривает полиция.

По версии следствия, в него стреляли из мести за инцидент, в результате которого погибли 33-летний мужчина и его двухлетний сын, которых застрелили, когда они были в машине.

Таким образом, 22 декабря число жертв среди представителей арабского сектора с начала 2022 года достигло 113 человек.

 

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