



Запрещенная любовь. Роман дочери следователя Лахав 433 с наемным убийцей

Бывший старший следователь подразделения полиции Лахав 433 предложил свой дом в качестве альтернативы аресту для обвиняемого в причастности к покушению на убийство в Нетании.



Обвиняемый является партнером дочери следователя. 23-летний был обвинен в начале года в совершении тяжких преступлений - таких как нападение при отягчающих обстоятельствах, ношение оружия и боеприпасов и др. после того, как в феврале 2023 г. он участвовал в попытке ликвидации человека, который, как он утверждает, задолжал ему деньги, и открыл по нему огонь в одном из ресторанов Нетании.



После ареста и заключения под стражу до окончания процесса адвокаты обратились в суд и попросили поместить его под стражу в электронных наручниках в доме родителей его 20-летней подруги в районе Иерусалима.



На прошлой неделе во время слушаний в окружном суде Центрального Лода адвокат Кармель Бето заявила, что обвиняемый может быть переведен в альтернативный содержанию под стражей дом отца его девушки. "Речь идет о человеке, который в течение 15 лет работал следователем в Иерусалимском окружном суде, был заместителем командира Иерусалимского района полиции Израиля, служил в подразделении по борьбе с мошенничеством, четыре года служил в подразделении Лахав, допрашивая Эхуда Ольмерта", - отметил он.



В итоге окружной судья Мейрав Гринберг отклонил просьбу адвокатов и заявил, что обвиняемый останется в тюрьме.