



Запредельный идиотизм: Севастопольцев не пустили в укрытие во время тревоги

Во время воздушной тревоги в аннексированном Севастополе местных жителей не пустили в убежище Дворца культуры рыбаков. Инцидент произошел вечером 25 сентября.



В видеоролике женщина за кадром говорит, что всех посетителей Дворца культуры рыбаков, в том числе родителей с детьми, после начала тревоги выгнали на улицу. По ее словам, покинуть помещение потребовал человек, представившийся сотрудником пожарной безопасности. В ролике он утверждает, что “позвонил главному инженеру”, который сказал, что убежище предназначено только для сотрудников ДК.



“У вас в своих домах убежища есть”, – добавил он.



Случившееся прокомментировала исполнительный директор ДК Людмила Богатырева, заявив, что во время воздушной тревоги людей из ДК не выгоняли. По ее словам, часть детей забрали родители, а остальных пустили в убежище. Отдельно Богатырева отметила, что женщина, снявшая видео, и вовсе “не должна была там находиться”.



“Она решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде, а пойти в убежище ДК, потому что у нее когда-то здесь занимались дети”, – заявила директор. Также она объяснила действия сотрудника пожарной безопасности тем, что убежище ДК рассчитано на посетителей и сотрудников, а “остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны”.



В свою очередь так называемый губернатор Михаил Развожаев назвал произошедшее “запредельным идиотизмом или сознательным вредительством”, и пообещал “жестко” с этим разобраться.



“Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на “своих“ и “чужих“. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это прописная истина. Странно, что в нашем Городе-герое вообще произошла такая история в ДК. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания”, – написал Развожаев, уточнив, что поручил провести служебную проверку.