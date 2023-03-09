



Запорожская АЭС полностью обесточена: РФ повредила линию, питавшую станцию

В результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.



В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блэкаута шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.



"Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - отметили в компании.



Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.



"По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", - добавили в Энергоатоме.



"В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах. россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Также по состоянию на 6:30 9 марта зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.



Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью в районе Запорожской атомной электростанции обострилась - вблизи станции усилились боевые действия.



