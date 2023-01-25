



Заподозренный в педофилии психолог погиб при задержании

Основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков, которого заподозрили в педофилии, при попытке скрыться от правоохранителей, выпал из окна четвертого этажа. Он хотел уйти от преследователей по крыше.



Следователи располагают данными о том, что летом 2022 года Тонков в деревне Мухоловка неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.



Утром 24 января в дом психолога приехали полицейские. При обыске у погибшего нашли фотографии обнаженных людей, которые позировали в присутствии малолетних детей. Кадры были сделаны в доме Владимира Тонкова.



Владимир Тонков является доктором философии в области психологии и экономики, профессором Международного Университета Бирчама, заслуженным педагогом Балтийской Педагогической Академии в Петербурге. Он создал ряд пособий и монографий.