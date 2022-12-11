



Запер мать в ванной и поджог себя. Подробности гибели 29-летнего в Гиватаиме

29-летний житель Гиватаима погиб в результате пожара, вспыхнувшего вчера вечером в 3-этажном доме на улице Шенкин. Новые подробности, обнаруженные в ходе расследования, указывают на то, что он связался со своей матерью, жительницей Эйлата, и попросил ее приехать к нему, сославшись на плохое самочувствие. Между ними возникла ссора, в ходе которой он запер мать в ванной комнате. Затем он ударил себя ножом и поджег себя и свой дом.



Полицию на место происшествия вызвали соседи, которые услышали крики из квартиры. Пожарные из района Дан спасли мать, которая была эвакуирована в легком состоянии в больницу "Шиба Тель Хашомер" с признаками отравления угарным газом. Бригады МДА установили смерть сына. Полиция начала расследование инцидента.