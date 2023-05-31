



Запасы обогащенного урана в Иране в 23 раза превышают лимит

Запасы обогащенного урана в Иране более чем в 23 раза превышают лимит, установленный в рамках ядерной сделки 2015 года.



По данным AFP, об этом свидетельствует отчет МАГАТЭ.



По состоянию на 13 мая, общий запас оценивался в 4744,5 кг, а предел в ядерной сделке был установлен на уровне 202,8 кг.



По словам инспекторов, у них больше нет вопросах о частицах урана на подземном объекте в Фордо, обогащение которых достигло 83,7% чистоты, поскольку Иран урегулировал этот вопрос.



Кроме того, прекращено расследование относительно частиц урана антропогенного происхождения в Мариване.

