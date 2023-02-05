



Западные союзники захватили партию иранского оружия для йеменских повстанцев

Центральное командование США CENTCOM сообщило, что в ходе операции в Оманском заливе было изъято более 3000 автоматов, 578 000 патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.



Операция проходила “по маршрутам, исторически использовавшимся для незаконной перевозки оружия из Ирана в Йемен”, говорится в заявлении CENTCOM.

Однако Иран отклонил это заявление, заявив, что претензии США были “политически мотивированы” и направлены на “введение людей в заблуждение”.



Официальный представитель министерства иностранных дел Тегерана Нассер Канани заявил в своем заявлении в четверг, что “страны, которые продали оружие государствам, вторгшимся в Йемен, не могут обвинять других.



Между тем широко сообщалось, что Иран предлагал материальную поддержку повстанцам хуситов во время семилетней войны, но Тегеран отверг это утверждение.