Западные союзники захватили партию иранского оружия для йеменских повстанцев
Центральное командование США CENTCOM сообщило, что в ходе операции в Оманском заливе было изъято более 3000 автоматов, 578 000 патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
Операция проходила “по маршрутам, исторически использовавшимся для незаконной перевозки оружия из Ирана в Йемен”, говорится в заявлении CENTCOM.
Однако Иран отклонил это заявление, заявив, что претензии США были “политически мотивированы” и направлены на “введение людей в заблуждение”.
Официальный представитель министерства иностранных дел Тегерана Нассер Канани заявил в своем заявлении в четверг, что “страны, которые продали оружие государствам, вторгшимся в Йемен, не могут обвинять других.
Между тем широко сообщалось, что Иран предлагал материальную поддержку повстанцам хуситов во время семилетней войны, но Тегеран отверг это утверждение.
U.S. Central Command Supports Partner Forces in Major Iranian Weapons Seizurehttps://t.co/7mBR0xpFet pic.twitter.com/Ix75ol4vZ6— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 1, 2023