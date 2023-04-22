



Заморили себя голодом: в Кении в лесу найдено 21 тело

На юге Кении в лесу нашли 21 тело членов секты, заморивших себя голодом.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.



На прошлой неделе был арестован лидер секты, призвавший своих последователей ничего не есть, чтобы "встретить Иисуса".



Среди тел, найденных в лесу, минимум три принадлежали детям. 11 членов секты удалось спасти. Их госпитализировали.



По данным кенийских СМИ, лидера секты арестовали в прошлом месяце после того, как двое детей умерли от голода. Позже его отпустили под залог.



