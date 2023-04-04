



Заммэра Ришон-ле-Циона обвинен в мошенничестве

Прокуратура направила в окружной суд Ришон-ле-Циона обвинительное заключение в отношении заместителя мэра города Максима Бабицкого.



Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в воспрепятствовании правосудию, предоставлении ложных сведений и преступном сговоре.



Согласно тексту обвинительного заключения, была установлена связь между Бабицким и гражданкой Украины, которая приехала в Израиль навестить свою мать. Она отправила сообщения в Telegram с просьбой предоставить ей информацию и помощь с документами, необходимыми для визита в страну.



Обвиняемый посоветовал женщине сообщить властям, что она якобы является сотрудницей колл-центра муниципалитета Бучи, а в последние месяцы работает удаленно. Когда туристка прибыла в Израиль, она представила подтверждение брони в гостинице. Женщине было отказано во въезде, поскольку ее подловили на предоставлении ложной информации.



Бабицкий узнал об этом и обратился в Управление народонаселения с требованием разрешить украинке въезд в страну, указав при этом на свою должность. Он ложно утверждал, что она является гостьей муниципалитета, прибывшей для участия в образовательных курсах. Кроме того, он объявил, что ее задержание было незаконным. Уточняется также, что он предложил залог в размере 30 тысяч шекелей.