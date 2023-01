Замгендиректора "Белоруснефти" задержали из-за поста в поддержку Украины

"Fuck war. Kyiv in my heart!": Замгендиректора "Белоруснефти" задержали из-за поста в поддержку Украины



Сообщается, что заместителя гендиректора по экономике "Белоруснефти" Сергея Потупчика две недели тому задержали из-за поста в поддержку Украины.



26 февраля 2022 года он опубликовал в Instagram пост с подписью: "Fuck war. Kyiv in my heart!".



По информации источников @flagshtok, теперь на него заведено уголовное дело, а этот пост удалён. В чем конкретно его обвиняют — неизвестно. Также стоит отметить, что Сергей Потупчик является сыном бывшего министра энергетики Владимира Потупчика, который был отправлен в отставку в 2018 году за якобы содействие в создании семейного незаконного бизнеса.