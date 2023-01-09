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Замгендиректора "Белоруснефти" задержали из-за поста в поддержку Украины
09.01.2023 21:16 Юлия Фрилис

Замгендиректора "Белоруснефти" задержали из-за поста в поддержку Украины

"Fuck war. Kyiv in my heart!": Замгендиректора "Белоруснефти" задержали из-за поста в поддержку Украины

Сообщается, что заместителя гендиректора по экономике "Белоруснефти" Сергея Потупчика две недели тому задержали из-за поста в поддержку Украины. 

26 февраля 2022 года он опубликовал в Instagram пост с подписью: "Fuck war. Kyiv in my heart!". 

По информации источников @flagshtok, теперь на него заведено уголовное дело, а этот пост удалён. В чем конкретно его обвиняют — неизвестно. Также стоит отметить, что Сергей Потупчик является сыном бывшего министра энергетики Владимира Потупчика, который был отправлен в отставку в 2018 году за якобы содействие в создании семейного незаконного бизнеса.
 

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