



Заместитель мэра Иерусалима требует штрафовать верующих-мусульман за парковку

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг протестует против того, что муниципалитет не выписывает штрафы за парковку мусульманам, которые приходят помолиться на Храмовую гору во время Рамадана и паркуют свои автомобили в нарушение закона.



Кинг обратился к жителям, ранее получившим штраф: “Подайте ходатайство о привлечении к уголовной ответственности, пришлите мне повестку в качестве свидетеля защиты от вашего имени, и я дам показания о штрафах, не выписанных сегодня, когда я сообщил о незаконной парковке в Старом городе”

