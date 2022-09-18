Новости » Происшествия
Зам.директора Нетивей Аялон: провалов больше не будет
18.09.2022 09:17 Аркадий Бочаровский

Зам.директора Нетивей Аялон: провалов больше не будет


Заместитель директора компании Нетивей Аялон Офер Коэн Кальф выступил с заявлением для общественности.

Коэн-Кальф сообщил: "На протяжении ночи мы заливали провал на шоссе Аялон бетоном. Провал стабилизирован, и снова не обрушится. Мы не идентифировали дополнительных потенциальных провалов, и мы работаем над тем. чтобы вернуть ситуацию к норме”.

Коэн-альф подчеркнул: "Вы можете быть уверены в том, что в этом районе опасности возникновения новых провалов нет”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы