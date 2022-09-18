



Зам.директора Нетивей Аялон: провалов больше не будет



Заместитель директора компании Нетивей Аялон Офер Коэн Кальф выступил с заявлением для общественности.



Коэн-Кальф сообщил: "На протяжении ночи мы заливали провал на шоссе Аялон бетоном. Провал стабилизирован, и снова не обрушится. Мы не идентифировали дополнительных потенциальных провалов, и мы работаем над тем. чтобы вернуть ситуацию к норме”.



Коэн-альф подчеркнул: "Вы можете быть уверены в том, что в этом районе опасности возникновения новых провалов нет”.

