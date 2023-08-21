



Закрыты все аэропорты Москвы: Беспилотники атаковали Подмосковье

Министерство обороны России заявило, что около 6:50 по мск над территорией Московской области обнаружен украинский беспилотник. По сообщению ведомства, его сбили при помощи средств РЭБ. Беспилотник упал в районе Покровского в Одинцовском районе, пострадавших нет.



Как сообщает Telegram-канал “Авиаторщина”, во всех аэропортах Москвы ограничили полеты. С 6:25 введен в воздушном пространстве объявлен план “Ковер”. Борты перенаправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Минск. Спустя час сообщалось, что работу возобновил только “Домодедово”. При этом представитель аэропорта ответил, что аэропорт также временно не принимает рейсы.



Аэропорт “Внуково” сообщил, что по “независящим от него причинам” введены ограничения на движение самолетов. Рейс “Аэрофлота” из Екатеринбурга вместо “Шереметьево” приземлился в Казани. Пилот объявил, что “все аэропорты Москвы закрыты”.



Затем Минобороны РФ заявило, что “еще один беспилотник сбит над территорией Истринского района Московской области в 8:16”.