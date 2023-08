Закрыта станция лондонского метро: людей эвакуировали

В четверг, 17 августа, станция лондонского метро "Моргейт" была частично закрыта.



По данным британской газеты The Sun, причиной послужил пожар в соседнем многоэтажном здании.



Около 1200 людей экстренно эвакуировали, в том числе, из соседних домов. Более 40 пожарным удалось взять огонь под контроль спустя час после получения первого сообщения о возгорании.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Как стало известно, огонь охватил производственное помещение в заброшенном офисном здании.

Big #fire somewhere near #moorgate , what’s going on? pic.twitter.com/y4B2wbuaRx

Source of the fire appears to be western end of #TenterHouse, adjacent #CityPoint & the new #DeutscheBank.



Buildings around #MoorLane/#Ropemaker/#Moorfields/#Moorgate station being evacuated. Toxic smoke lessening, drifting SW but as of 25 minutes ago intense (causing coughing). https://t.co/VDidMnDY3Y pic.twitter.com/nhdztOH9pN