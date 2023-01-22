



Заключенный араб укусил сокамерника-еврея из-за Бен-Гвира

Арабский заключенный с криками "Аллаху Акбар" укусил сокамерника-еврея, отбывающего срок за нарушение правил дорожного движения.



По словам адвоката Хаима Блейхера, пострадавшего пришлось эвакуировать в больницу. Инцидент, который был описан в письме, произошел в тюрьме "Дамон".



"Мой клиент уже несколько месяцев отбывает наказание за нарушение ПДД. В его камере мирно живут еврейские и арабские заключенные. Несколько дней назад мой клиент смотрел новости по телевизору. В новостях транслировались фотографии министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, и мой клиент выражал радость во время просмотра новостей", - написал адвокат начальнику тюрьмы.



Подозреваемый начал молиться, после чего внезапно подбежал к сокамернику с криками "Аллаху Акбар" и вонзил зубы ему в грудь.



"Мой подзащитный был в шоке и сначала не понимал, что происходит. Моему клиенту потребовалось некоторое время, чтобы понять, что подозреваемый кусал его в грудь и пытался вырвать плоть. Мой клиент более минуты пытался освободиться из челюстей подозреваемого, все время стонал от боли, в то время как другие заключенные также пытались оторвать подозреваемого от моего клиента", - добавил он.



У пострадавшего в больнице заметили сильное кровотечение и инфекцию, а также гематомы. После оказания помощи заключенного вернули обратно в камеру.



По словам Блейхера, ранее нападавший покусал другого заключенного-еврея в другой тюрьме.