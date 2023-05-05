



Заключенные палестинцы объявили о начале тотальной голодовки

Палестинские заключенные, находящиеся под административным арестом, объявили тотальную и бессрочную голодовку, чтобы оказать давление на Израиль с целью ограничения периода административного задержания.



Голодовка начнется в ближайшие несколько дней в знак протеста против смерти члена Исламского джихада Хадера Аднана на этой неделе после девяностодневной голодовки из-за его административного ареста. Заключенные собираются таким образом оказать давление на израильские власти и вынудить принять их требования.



Проблема административных заключенных и заключенных по соображениям безопасности в целом занимает центральное место в глазах палестинской общественности, которые считают арестованных Израилем террористов национальными героями.



Голодовка заключенных обычно предвещает беспорядки на территориях ПА и масштабные демонстрации в палестинской диаспоре по всему миру.

