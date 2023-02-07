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Захватывающее видео: Водопад Раушаш в Нахаль-Пецаэль в Иорданской долине
07.02.2023 12:30 Аркадий Бочаровский

Захватывающее видео: Водопад Раушаш в Нахаль-Пецаэль в Иорданской долине

Шторм Барбара принес с собой дождь, а также впечатляющие виды ручьев в Иорданской долине, которые возобновили свое течение, и полноводные водопады в Иудейской пустыне.

Шторм "Барбара", пришедший Израиль, приносит с собой огромное количество осадков, которые обрушиваются и вливаются в ручьи даже в тех местах, где вы не привыкли видеть наводнения, и приносят с собой захватывающие зрелища.

В Иорданской долине журчащий водопад ожил, красиво стекая с большой высоты. Это приток Нахаль Пецаэль на склонах Иорданской долины.
 

 

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