



Захватывающее видео: Водопад Раушаш в Нахаль-Пецаэль в Иорданской долине

Шторм Барбара принес с собой дождь, а также впечатляющие виды ручьев в Иорданской долине, которые возобновили свое течение, и полноводные водопады в Иудейской пустыне.



Шторм "Барбара", пришедший Израиль, приносит с собой огромное количество осадков, которые обрушиваются и вливаются в ручьи даже в тех местах, где вы не привыкли видеть наводнения, и приносят с собой захватывающие зрелища.



В Иорданской долине журчащий водопад ожил, красиво стекая с большой высоты. Это приток Нахаль Пецаэль на склонах Иорданской долины.

